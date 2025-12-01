Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
За Палыча! 2
Расписание сеансов За Палыча! 2, 2026 в Москве
Расписание сеансов За Палыча! 2, 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
сб
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «За Палыча! 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:00
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов»
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо
Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно
Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих
«Игра престолов» от «китайского Толкина»: именно так можно описать новое азиатское фэнтези, у которого почти нет фанатов в России
3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех
Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий
«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут
«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667