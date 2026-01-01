Не только повторила успех Хюррем, но даже превзошла ее: какую мечту хасеки исполнила невестка Нурбану

Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO

Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков

В 2025-м вы могли упустить 3 шикарных сериала: рейтинги взлетели до 8+ в самом начале – время наверстать

«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк

Уже 30 лет кипят споры: почему «Москва слезам не верит» совсем не похожа на книгу — все объясняет одна нелепая путаница

Игра в реставратора: угадайте, какие из 5 фильмов СССР должны быть цветными, а какие – черно-белыми (тест)

Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)

«Точно не как в “Терминаторе”»: нейросеть пересмотрела весь Sci-Fi и высчитала, какой ИИ-апокалипсис из кино «накроет» Землю вероятнее всего

«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»