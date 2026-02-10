Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии

Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова

«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал

«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь

Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему

Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5

«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание