У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают

Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял

«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают