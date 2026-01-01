Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Титаник. Непотопляемая мечта
Расписание сеансов Титаник. Непотопляемая мечта, 2024 в Москве
12 апреля 2026
Расписание сеансов Титаник. Непотопляемая мечта, 12 апреля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
вс
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Титаник. Непотопляемая мечта»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
17:00
от 970 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
17:00
от 830 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
17:00
от 640 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
17:00
от 650 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
17:00
от 840 ₽
Пионер
Киевская
2D
17:00
от 1100 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:00
от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
17:00
от 830 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
17:00
от 920 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
17:00
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
17:00
от 860 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
17:00
от 650 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00
от 840 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
17:00
от 850 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
17:00
от 970 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
18:00
от 920 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
17:00
от 870 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
17:00
от 870 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
17:00
от 830 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял
Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски
Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667