Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича

«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас

«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников

Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами

«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)

4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела»

«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян