Киноафиша Фильмы Цвета времени Расписание сеансов Цвета времени, 2025 в Москве 26 сентября 2025

Расписание сеансов Цвета времени, 26 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 ср 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Цвета времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
18:30 от 500 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов
