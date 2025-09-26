«Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом

«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул