Почему Хищник не сразу убил Датча, а позволил ему спастись? Разгадка этой тайны может быть куда интереснее, чем кажется

Это в фильмах он добряк и весельчак: почему Бурунов сразу не понравился Петрову на съемках «Полицейского с Рублевки»

«Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов