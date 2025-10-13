Только в этих сериалах показана жизнь в Турции без прикрас: бедность, криминал и нелегкая женская доля

В «Великолепном веке» все не так: как падишаха на самом деле знакомили с наложницами — мужчинам это не понравится

7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны

Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)

От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон

Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца

Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится