Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)

Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)