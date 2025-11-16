После «Финиста» и «Пророка» новый герой: «Горыныч» с Петровым резко ворвался в клуб миллиардеров — неужели дышит в спину «Чебурашке»?

«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)