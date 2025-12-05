Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику

«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся

Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл