Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ

За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год

Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»

Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию

Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили

Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO