Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Звук падения Расписание сеансов Звук падения, 2025 в Москве 5 января 2026

Расписание сеансов Звук падения, 5 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 4 пн 5 пн 12 пт 16 сб 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Звук падения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
10:30 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
3 мощных мини-сериала Netflix на пару вечеров — у одного из них 86% на RT: финалы особенно впечатляющие
Любовь прошла бы с похмельем: психолог объяснила, почему у Жени и Нади из «Иронии судьбы» почти не было шансов
Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков
Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру
Игра в реставратора: угадайте, какие из 5 фильмов СССР должны быть цветными, а какие – черно-белыми (тест)
Зрители плюются, а рейтинг 7,8: как третий сезон «Метода» набрал высокие баллы — Кинопоиск не врет, но сильно хитрит
«Точно не как в “Терминаторе”»: нейросеть пересмотрела весь Sci-Fi и высчитала, какой ИИ-апокалипсис из кино «накроет» Землю вероятнее всего
«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк
Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России
В 2025-м вы могли упустить 3 шикарных сериала: рейтинги взлетели до 8+ в самом начале – время наверстать
«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше