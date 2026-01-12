Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Звук падения Расписание сеансов Звук падения, 2025 в Москве 14 января 2026

Расписание сеансов Звук падения, 14 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Звук падения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
16:05 от 300 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон
Почему звезда «Великолепного века» жалеет о съемках в сериале: на Узерли лежит «проклятие Хюррем»?
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?
Никакой романтики, только технологии и ужас будущего: дорама, которая училась у «Черного зеркала» — и не так затянуто (всего 8 серий)
Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»
Всего одна серия — и вы пропали: детектив Netflix с рейтингом 8,3 называют «захватывающим» — и сюжет не выдумка, а реальная история
Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым
Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»
Это имя писали в советских фильмах с субтитрами: кем оказался загадочный С. Ээро
Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше