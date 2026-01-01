Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Звук падения
Расписание сеансов Звук падения, 2025 в Москве
15 января 2026
Расписание сеансов Звук падения, 15 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
пн
12
чт
15
пт
16
сб
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Звук падения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
21:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка)
Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»
На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»
Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го
«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»
Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»
«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош
Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667