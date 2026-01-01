Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Звук падения Расписание сеансов Звук падения, 2025 в Москве 15 января 2026

Расписание сеансов Звук падения, 15 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 12 чт 15 пт 16 сб 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Звук падения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
21:00 от 450 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка)
Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»
На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»
Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го
«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»
Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»
«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош
Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше