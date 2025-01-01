«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так

Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал?

Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Русский тест за счастье милых: вы явно плохо смотрели «Гардемаринов», если не ответите на 4/6 вопросов о шедевре Дружининой

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил