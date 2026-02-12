Меню
Фильмы
Дело №137
Расписание сеансов Дело №137, 2025 в Москве
20 февраля 2026
Расписание сеансов Дело №137, 20 февраля 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
13:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
