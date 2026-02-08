Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)

«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день

Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой

«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр