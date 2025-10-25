Меню
Фильмы
Новая волна
Расписание сеансов Новая волна, 2025 в Москве
25 октября 2025
Расписание сеансов Новая волна, 25 октября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
пт
24
сб
25
вс
26
ср
29
пт
31
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
18:30
от 600 ₽
18:31
от 600 ₽
