Киноафиша Фильмы Новая волна Расписание сеансов Новая волна, 2025 в Москве 14 ноября 2025

Расписание сеансов Новая волна, 14 ноября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12 чт 13 пт 14 вс 16 пн 17 ср 19
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
18:45 от 500 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
