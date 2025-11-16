Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз

«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы