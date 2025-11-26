«"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей

В новом «Гарри Поттере» показали то, чего не было ни в книгах, ни в фильмах: как HBO меняет историю мальчика со шрамом и зачем

Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия

Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест

«Слову пацана» уже 2 года: за это время детали сюжета многие подзабыли – проверьте и вы себя, ответив на 7 вопросов (тест)