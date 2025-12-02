Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Новая волна
Расписание сеансов Новая волна, 2025 в Москве
2 декабря 2025
Расписание сеансов Новая волна, 2 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
пт
21
сб
22
пн
24
вт
25
ср
26
чт
27
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая волна»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:20
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей
Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы
В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо?
Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками
В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»
Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк
Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды
Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино
«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор
Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)
Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667