Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов

«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix?

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

HBO либо делают хит, либо не делают ничего: собрали 5 их лучших сериалов за 2025 год — №1 стал сенсацией покруче «Очень странных дел»

«Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

«Столичный» по рецепту мамы Родиона: от такого салата не в силах отказаться даже Катерина из «Москва слезам не верит»

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть