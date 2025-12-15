Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Новая волна Расписание сеансов Новая волна, 2025 в Москве 22 декабря 2025

Расписание сеансов Новая волна, 22 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 ср 17 чт 18 сб 20 вс 21 пн 22 чт 25 вт 30 пн 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая волна»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
16:30 от 400 ₽
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
«Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10
Хоть сериал и закрыли, но точку поставили красивую: чем закончился сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином
Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»
«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)
Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили
«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно
Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)
«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»
Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше