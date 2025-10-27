Самая мрачная новинка октября 2025 года: у пилотной серии этого проекта от Okko рекордные оценки, так что ждем продолжения

Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

Тайну раскрыли фанаты: кто станет главным врагом Мандалорца и Грогу в новых «Звёздных войнах»

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте

Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите