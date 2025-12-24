Что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: «Похоже, главная идея: иди напейся – и ты встретишь своего супруга»

Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется

Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео)

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку

В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных

Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного

Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли