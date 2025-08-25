Меню
Фильмы
Выход 8
Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве
25 августа 2025
Расписание сеансов Выход 8, 25 августа 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
сб
23
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
пт
29
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:30
от 650 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
