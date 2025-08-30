Меню
Киноафиша Фильмы Выход 8 Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов Выход 8, 30 августа 2025 в Москве

Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
18:45
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
