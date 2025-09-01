Все началось не с «Игры в кальмара»: 5 старых фильмов о смертельных играх, о которых вы вряд ли слышали

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой