Хюррем сказала Гюльфем всего одно слово — и наложница сразу простила ее: а ведь были врагами

Там даже свой Сюмбюль-ага есть: этот турецкий сериал обошел «Великолепный век» по рейтингу (8 против 7 на IMDb)

Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)