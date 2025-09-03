Там даже свой Сюмбюль-ага есть: этот турецкий сериал обошел «Великолепный век» по рейтингу (8 против 7 на IMDb)

Самая большая сюжетная дыра «Голодных игр» долгие годы была у всех на виду: зрители в упор не замечали

Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)