Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Выход 8 Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве 18 сентября 2025

Расписание сеансов Выход 8, 18 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Выход 8»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
12:15 от 400 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix
Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы
Дин из «Сверхъестественного» на этот раз никого не спас: финал «Обратного отсчета» жестоко поступил со зрителями
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше