Выход 8
Выход 8
Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве
20 сентября 2025
Расписание сеансов Выход 8, 20 сентября 2025 в Москве
О фильме
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:10
от 820 ₽
22:45
от 1700 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
12:45
от 420 ₽
14:50
от 470 ₽
16:55
от 470 ₽
19:00
от 470 ₽
21:10
от 470 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
11:25
от 230 ₽
14:55
от 280 ₽
21:30
от 330 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
12:40
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:10
от 270 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:40
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:55
от 450 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
21:15
от 480 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:50
от 700 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50
от 720 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:30
от 650 ₽
21:40
от 650 ₽
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет
Не соседи и не возраст: мрачная теория фанатов объясняет, почему Бильбо на самом деле хотел уйти из Шира
2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось
Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
