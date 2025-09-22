Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет

Страшный лидер уикенда! Этот фильм собрал 112,1 млн и обошел «Зверопоезд» с его 51,5 млн и триллер с Кридом (26,5 млн)

Весь мир думает про Кэролла, и только японцы знают правду: смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье»

Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест

Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb

Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины

Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда