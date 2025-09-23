Меню
Киноафиша
Фильмы
Выход 8
Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве
23 сентября 2025
Расписание сеансов Выход 8, 23 сентября 2025 в Москве
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:10
от 700 ₽
22:45
от 1300 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
12:45
от 320 ₽
14:50
от 420 ₽
16:55
от 420 ₽
19:00
от 420 ₽
21:10
от 420 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
12:30
от 140 ₽
17:00
от 230 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:25
от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:35
от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
12:40
от 230 ₽
21:15
от 330 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:50
от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
17:30
от 220 ₽
21:40
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
