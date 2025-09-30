Меню
Выход 8
Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве
30 сентября 2025
Расписание сеансов Выход 8, 30 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
2D
19:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Миллионы людей спорили, нейросеть все решила: какой сериал круче — «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»?
Настоящая драма фильма «Любовь и голуби» скрыта не в измене Василия: вот почему баба Шура завидовала Надюхе до последнего
«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается
А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул
«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»
«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!)
«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ
