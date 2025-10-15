Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Выход 8 Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве 15 октября 2025

Расписание сеансов Выход 8, 15 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 вт 7 ср 8 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15 сб 18 вт 21 пн 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Выход 8»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
15:10 от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
17:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:20 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:10 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:20 от 500 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше