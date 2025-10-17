От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек

Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время

Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

«Бомж одет дороже, чем я»: вышло всего 3 серии «Камбэка» с Петровым, но ляпов хватит на весь сезон (есть даже «машина времени»!)

Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел

Когда от Конан Дойля с Агатой Кристи уже тошнит: вот 3 недооцененных детектива XXI века не хуже экранизаций классиков

Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)