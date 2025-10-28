Меню
Киноафиша Фильмы Выход 8 Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Москве 28 октября 2025

Расписание сеансов Выход 8, 28 октября 2025 в Москве

Москино Сатурн
Свиблово
2D
09:40 от 190 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:20 от 350 ₽ 17:35 от 350 ₽ 22:55 от 350 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:45 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
22:35 от 300 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:15 от 180 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
19:35 от 240 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
21:25 от 250 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:35 от 150 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:10 от 320 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
13:10 от 300 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:15 от 300 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
21:45 от 250 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
