Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой

Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году