Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей

Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец»

«Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк

Вин Дизель снялся в «5 элементе», а россияне и не заметили? Опровергаем самый популярный миф о шедевре Бессона