Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»

Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас)

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все

«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)