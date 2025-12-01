Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

На первое место чарта Apple TV внезапно вырвался сериал 1998 года: обошел даже культового «Ганнибала»

Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется

«Беспрецедентная чушь»: мылодраму с красавчиком-Озчивитом зрители назвали «худшим в фильмом в истории» — позорный рейтинг 3.7/10

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)

Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже

Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами