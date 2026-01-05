Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать

Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина

От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье

Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном

«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин