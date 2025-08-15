Меню
Киноафиша Фильмы 28 дней Расписание сеансов 28 дней, 2025 в Москве

28 дней, 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 сб 23 пн 25
Времена года
Парк Победы
2D
19:00
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
16:40 от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:00 от 1250 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
