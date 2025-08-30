Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы 28 дней Расписание сеансов 28 дней, 2025 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов 28 дней, 30 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 вт 19 ср 20 сб 23 пн 25 сб 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 дней»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
13:15
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?
Там даже свой Сюмбюль-ага есть: этот турецкий сериал обошел «Великолепный век» по рейтингу (8 против 7 на IMDb)
Хюррем сказала Гюльфем всего одно слово — и наложница сразу простила ее: а ведь были врагами
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше