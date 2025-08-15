Меню
Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 2025 в Москве 15 августа 2025

Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 15 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
23:00 от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
21:50 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:15 от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:35
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:40
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
21:25 от 380 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:30 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
23:00 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
21:50 от 640 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:10
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:15 от 670 ₽ 22:15 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:25 от 570 ₽ 23:35 от 570 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:25 от 650 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:55 от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:20 от 540 ₽ 23:00 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:45 от 650 ₽ 23:50 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:15 от 600 ₽ 23:25 от 600 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:45 от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:25 от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
20:50 от 580 ₽ 22:55 от 580 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
22:05 от 400 ₽
