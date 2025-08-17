Меню
Фильмы
Заклятье. Кровь экзорциста
Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 2025 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Заклятье. Кровь экзорциста, 17 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятье. Кровь экзорциста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:00
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:50
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
22:40
от 560 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:35
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:40
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
23:40
от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
23:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
21:50
от 640 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:10
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:05
от 800 ₽
22:05
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:25
от 640 ₽
23:35
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:25
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:45
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:40
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:20
от 540 ₽
23:00
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:45
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:15
от 700 ₽
23:25
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:45
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:45
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
20:50
от 590 ₽
22:55
от 590 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
21:05
от 430 ₽
23:10
от 430 ₽
